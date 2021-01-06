استقرار أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم

كشف البنك المركزي عن استقرار أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه، اليوم الأربعاء، حيث سجل سعر الدولار 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، واليورو 19.20 جنيه للشراء، و19.33 جنيه للبيع.وأشار المركزي، في بيان، إلى أن سعر الجنيه الإسترليني سجل 21.23 جنيه للشراء، و21.36 جنيه للبيع، وسجل سعرالفرنك السويسري 17.78 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع.ولفت إلى أن الريال السعودي سجل 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي 51.52 جنيه للشراء، و51.92 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.