مصادرة 55 شيشة وإخلاء حرم الطريق بشبرا الخيمة في القليوبية

شنت الأجهزة التنفيذية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، حملات مكثفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا وضبط المخالفين في إطار التعليمات بالاستمرار في تكثيف الحملات لضبط المخالفات.وشنت الاجهزه التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة برئاسة الدكتور بكر عبد المنعم، حملة مكبرة تمكنت من ضبط مقاهي تستخدم الشيشة بالمخالفة لقوانين الحظر في شارع الشعراوي الجديد، وجرى مصادرة 55 شيشة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.وفي حي غرب شبرا، شنت الأجهزة التنفيذية بالحي حملة جرى خلالها التنبيه على بائعي شارع ناصر بإخلاء حرم الطريق لتيسير حركة المارة.وقاد الحملة المهندس إيهاب مهدي والدكتور مجدي البكري، نائبا رئيس الحي، حيث توجها للشارع وجرى التنبيه على أصحاب المحال التجارية بشارع ناصر بعدم إشغال الشارع بمعروضاتهم لفتح الشارع أمام حركة المارّة وإلا سيتم تغريمهم إذا إستمروا بإشغال الشارع.وذلك استجابة لشكاوى بعض سكان الشارع من تجاوز بعض المحال التجارية وتعديها على حرم الشارع العمومي وإعاقة سير المواطنين، ما يتسبب في زحام الشارع بالمارة.كما شنت الأجهزة التنفيذية بحي غرب شبرا الخيمة حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطريق بشارع الوحدة المتفرع من شارع أحمد عرابي، وتم مصادرة المضبوطات وإيداعها مخزن مضبوطات الحي وتغريم المخالفين استجابة لشكاوى بعض سكان الشارع من تجاوز بعض المحال التجارية وتعديها على حرم الشارع.وفى السياق، واصلت الأجهزة التنفيذية بالحي حملاتها لإزالة إشغالات سلم المترو بمحطة شبرا الخيمة، وتم مصادرة المضبوطات وإيداعها مخزن المضبوطات بعد ورود شكاوى من المواطنين تفيد إشغال الباعة الجائلين لطرفي السلم وإعاقة سير المواطنين، ما يتسبب في زحام شديد بسلم المحطة.في وقت سابق، شن الحي حملة علي مخالفي إرتداء الكمامه قاده نائب رئيس الحي، وتم التشديد على منع المخالفات وتحرير 350 مخالفة عدم التزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية.