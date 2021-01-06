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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

النمسا: توزيع لقاح «كورونا» الأسبوع المقبل

الأربعاء 06/يناير/2021 - 03:14 م
جريدة الدستور
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أعلن المستشار النمساوي، سباستيان كورتس، أن الحكومة سوف تسرع وتيرة توزيع اللقاح ضد فيروس كورونا، لتبدأ على الفور بدلا من الأسبوع المقبل.

وقال كورتس، في تصريحات اليوم الأربعاء، إن التطعيم هو عامل تغيير قواعد اللعبة في مكافحة الوباء، لذلك لا ينبغي تخزين جرعات اللقاح وبدء توزيعها فى أسرع فرصة.

وذكر كورتس أن المسنين والفئات الضعيفة على وجه الخصوص لها الحق في التطعيم في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أنه ناقش هذا الأمر مع وزارتي الدفاع والصحة، ومع حكام الولايات النمساوية، للاتفاق على خطة تسريع بدء التطعيم على نطاق واسع، وأنه لن يتم الانتظار حتى 12 يناير الجاري، وهو الموعد المحدد مسبقا لتوزيع اللقاح.

ولفت إلى أن التطعيم يحتاج إلى السرعة لإنقاذ حياة الإنسان، ولا يوجد سبب لتخزين جرعات التطعيم بشكل مؤقت حتى الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن حصة النمسا من اللقاح لا يُمكن تغييرها لأنه قرار الاتحاد الأوروبي وكل دولة تحصل على حصتها العادلة من عملية الشراء التى قام بها الاتحاد الأوروبي.

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