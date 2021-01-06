اقتصاد إسرائيل يفقد مليار دولار أسبوعيًا

قدر البنك المركزي الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أن اقتصاد البلاد سيخسر ما يصل إلى 3.5 مليار شيقل (مليار دولار) أسبوعيًا بعد تشديد إجراءات العزل الثالث في البلاد.وأُعلنت القيود الجديدة التي ستشدد إجراءات العزل العام في السابع والعشرين من ديسمبر وتطبق منتصف ليلة الخميس وتستمر لمدة 14 يومًا.وأشار البنك المركزي إلى أن إجراءات العزل التي فرضت مرتين من قبل في ربيع وخريف العام الماضي كبدت الاقتصاد 5.4 مليار و3.2 مليار شيقل أسبوعيًا على التوالي.يتوقع أن يكون اقتصاد إسرائيل انكمش 3.7 بالمائة في العام الماضي مع ارتفاع معدل البطالة لخانة العشرات ولكن ينتظر تعافيه العام الجاري.