«الدلنجات» تواصل حملات متابعة ارتداء الكمامات في البحيرة

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بالبحيرة، برئاسة مجدي إبراهيم، حملاتها بالتنسيق مع مركز الشرطة وإدارة المرور، للمرور على الأماكن العامة والشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، وكذلك مواقف سيارات الأجرة، للتأكد من التزام المواطنين بقرارات مجلس الوزراء، بارتداء الكمامات حفاظًا على سلامتهم، في ظل تزايد أعداد الإصابة بفيروس "كورونا المستجد".وتابعت اللجنة، التي شارك فيها النقيب على السبع، تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بارتداء المواطنين الكمامات بوسائل النقل المختلفة حفاظًا على سلامتهم، وتزامنًا مع بدء تطبيق الغرامات الفورية ضد من يخالف تنفيذ الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدي الكمامة، وكذلك توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات لمتابعة الالتزام بارتداء الكمامات، ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد".