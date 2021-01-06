قوات القمع تقتحم سجن «عوفر» وتطلق الغاز على الأسرى

تصاعدت أزمة جديدة من داخل سجن "عوفر" التابع لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بعدما اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي عدة أقسام في السجن، وشرعت في عمليات تفتيش واسعة، وأطلقت الغاز علي الأسرى في قسمي 21 و22، وأغلقت كافة الأقسام.وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له، إنه وفي ظل تصاعد انتشار الوباء تُصعد إدارة سجون الاحتلال من عمليات القمع والاقتحامات، التي تشكل جزءا من السياسات الممنهجة التي تنفذها بحق الأسرى، والتي تُسهم من احتمالية انتشار عدوى الفيروس من السّجانين لهم نتيجة الاحتكاك المباشر بينهم خلال عمليات الاقتحامات.وكان سجن "عوفر" الذي يقبع فيه 800 أسير فلسطيني، بينهم أطفال، قد تعرض العام الماضي لأعنف مواجهة داخل السجون، عبر عدة اقتحامات نفذتها قوات القمع كان أشدها في شهر سبتمبر، عقب استشهاد الأسير داوود الخطيب.