وزير التموين يوافق على إصدار بطاقة تموينية لمواطن ببورسعيد

وافق الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على طلب تقدم به أحد مواطني محافظة بورسعيد بشأن إصدار بطاقة تموينية له ولأسرته المكونة من 4 أفراد تضم الزوجة و2 من الأبناء.وقال وزير التموين، خلال تفقده مركز خدمة المواطنين المطور في بور فؤاد بمحافظة بورسعيد، وعدد من المشروعات التموينية مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن المواطن لديه بطاقة استيرادية وهي تعد عائقا على إصدار بطاقة تموينية له، مشيرا إلي أنه يعاني من ظروف صحية تمنعه من العمل.و وجه الوزير تعليماته إلى ناصر ثابت، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد،على التواصل مع إدارة الشؤون الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، لعمل بحث اجتماعي والوقوف على أحقيته في الدعم التمويني وإرسال الأوراق المطلوبة للموافقة عليها.وقال المواطن أنه كلما تقدم لاستخراج بطاقة تموينية لأسرته المكونة من أربعة أفراد، كان طلبه يقابل بالرفض التام من قبل مكتب التموين بسبب حيازته لبطاقة استيرادية.جدير بالذكر أن وزير التموين أطلق توجيهات شفهية بالأمس إلى مديريات التموين وإدارة البطاقات بالتوقف عن استخراج بطاقات جديدة، ما يجعل موقف الوزير اليوم بمثابة أمل جديد للتراجع عن قرار إيقاف الإصدارات الجديدة للفئات الأكثر احتياجا.