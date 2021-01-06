صبحي لمنتخب اليد: أنتم أهم أسباب نجاح المونديال

حفز وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، نجوم منتخبنا لكرة اليد، مشيدًا بهم بعد مباراة المنتخب المصري مع نظيره الياباني، استعدادًا لكأس العالم لكرة اليد الذي تستضيفه مصر يناير الجاري.وقال صبحي للاعبين، وفقًا لبيان وزارة الشباب والرياضة اليوم: "ثقتنا برجال كرة اليد كبيرة جدًا، دائمًا ما تشرفونا في المناسبات الكبيرة وترفعون علم بلادكم أينما ذهبتم، وهذه المرة المسئولية أكبر وفي ظروف أصعب ولكن أنتم لها".وأضاف: "عليكم أن تعرفوا أن البطولة التي ستنطلق بعد أيام هي بطولتكم ونراهن على تميزكم وعلى قوتكم وإرادتكم في أن تكونوا من أهم أسباب نجاح الحدث العالمي الذي لم تدخر في الدولة وسعى من أجل الظهور بأفضل أشكال التميز فيه وأن تذهبوا بعيدًا بطموحنا وتسعدوا وتحققوا آمال جماهيركم".وكان وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي قد حضر مباراة مصر واليابان التجريبية أمس، استعدادًا للمونديال المقرر انطلاقه 13 من الشهر الجاري، والتي انتهت بفوز الفراعنة 3429، وكان معه رئيس اللجنة المنظمة المهندس هشام نصر،ومدير البطولة الكابتن حسين لبيب، والدكتور أحمد الشيخ، رئيس لجنة الاتصال الحكومي والمدير التنفيذي لوزارة الرياضة.