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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

الأزهر يمنح التناوب لمعلمات المعاهد طوال أيام الأسبوع

الأربعاء 06/يناير/2021 - 03:46 م
جريدة الدستور
أميرة العناني
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قرر الأزهر الشريف منح التناوب للمعلمات الحوامل بداية من الشهر السادس، واللاتي يعولن أطفال أقل من ثمان سنوات، خلال الأسبوع بالكامل، وليس لمدة ثلاث أيام فقط.

ونص قرار الأزهر الشريف على أن ذلك جاء بناءً على طلبات واستفسارات الكثير من معلمات المعاهد الأزهرية.

وعمم الأزهر منشورًا على المناطق الأزهرية بتطبيق بعض القرارات، طبقًا لإجراءات مواجهة فيروس كورونا، وهي كالتالي:

1 - يكون تواجد المعلمون والمعلمات وجميع العاملين بالتناوب بحيث يكون حضور ثلاثة أيام أسبوعيًا.

2 - يتم تطبيق الإجازات الاستثنائية وفق قرار رئيس مجلس الوزراء ويحق لرئيس العمل استدعاؤهم حسب حاجة العمل.

3 - التزام جميع المعلمين بالتواصل مع طلابهم من خلال التواصل الاجتماعي لمراجعة المناهج الدراسية، ويتم متابعه ذلك من خلال الموجهين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

4 - منح الإجازة الاستثنائية للسيدات الحوامل من الشهر السادس ولمن يعولون أطفال أقل من 8 سنوات.

5 - الاعتداد بالنتائج التى لا تضاف للمجموع وتم اختبار الطلاب فيها واعتمادها.

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