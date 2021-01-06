انخفاض معدل انتشار كورونا في روسيا لأدنى مستوى

كشفت الإحصاءات الصادرة عن مركز مكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا أن معدل انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19) انخفض، اليوم الأربعاء، إلى دون الـ0.9 للمرة الثانية منذ بداية الجائحة.وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية أن المرة الأخيرة التي انخفض فيها معدل انتشار الفيروس من 0.91 إلى 0.89 كان في الـ19 من شهر مايو الماضي، ولم ينخفض معدل الانتشار منذ ذلك الحين.وفي العاصمة موسكو، بلغ معدل الانتشار 0.76 لليوم الثاني، وهو أدنى مستوى له منذ 20 يونيو الماضي.