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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

رغم أجواء كورونا.. الكنيسة تصلي بنغمات مفرحة حتى الغطاس

الأربعاء 06/يناير/2021 - 04:00 م
الكنيسة
الكنيسة
جرجس صفوت
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يعتقد الكثيرون أن فيروس كورونا المستجد قد خيم بالأجواء الحزينة على الأقباط الذين يحتفلون بعيد الميلاد المجيد، في ظروف غير اعتيادية، فلا حضور للقداس الإلهي ولا حفلات للعيد ولا تنزه بسبب الإجراءات الاحترازية التي شددت عليها الدولة والكنيسة لمكافحة الفيروس.

إلا أن ذلك لن يؤثر في طقوس الكنيسة، وقال المرتل أنطونيوس فاخر، في تصريحات لـ"الدستور"، إن كافة الكنائس القبطية الأرثوذكسية، سواء كانت داخل مصر او في بلاد المهجر، ستصلي مساء اليوم بالنغمة المفرحة والمعروفة داخل الكنيسة باسم "الألحان الفرايحي".

وأضاف المرتل أن كل أعياد الكنيسة تصلي بالنغمة "الفرايحي" وهي النغمة التي تسيطر كذلك على فترة الخماسين المقدسة التي تعقب عيد القيامة، في إشارة إلى أن تلك النغمة ستظل مسيطرة على صلوات الكنيسة حتى عيد الغطاس في 19 من يناير الجاري.

ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد، مساء اليوم، بدير القديس العظيم الأنبا بيشوي العامر للرهبان الاقباط الأرثوذكس بوادي النطرون بحضور 20 فردا فقط لا غير.

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