المصيلحي يفتتح «مجمع الجمعيات الاستهلاكية» بـ25 مليون جنيه في بورسعيد

افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مجمع الجمعيات التموينية الاستهلاكية بمنطقة بورفؤاد والمقدم كإهداء من هيئة قناة السويس.وقال العميد إبراهيم درويش، المسؤول عن مجمع الجمعيات، إن المجمع مقام على مساحة 25 ألف متر مربع ويضم 70 محلا متنوعا منهم 22 محل أسماك و18 محل خضر و18 محل فاكهة و7 محال لحوم، وتكلفتها ما يقرب من 25 مليون جنيه.