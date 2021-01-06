المالديف ترحب بالمصالحة الخليجية وتعلن عودة العلاقات مع قطر

رحبت جزر المالديف بمخرجات القمة الخليجية في دورتها الحادية والأربعين، التي عُقدت أمس الثلاثاء، في مدينة العُلا بالمملكة العربية السعودية، فيما أعلنت عن عودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع قطر.وقال وزير خارجية جزر المالديف، عبدالله شهيد، في تغريدة، عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "ترحب جزر المالديف بالتطورات الإيجابية التي أعقبت القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي".وأضاف: "لقد أجريت مناقشات مثمرة مع السلطات القطرية، ويسعدني أن أعلن عن قرار حكومة جزر المالديف بإعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع قطر".يأتي ذلك عقب إعلان المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر خلال القمة الخليجية، التي عقدت أمس الثلاثاء، في مدينة العلا السعودية، حيث تم الاتفاق على إنهاء الانقسام وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك.