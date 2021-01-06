2469 إصابة جديدة و68 وفاة بكورونا في النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية تسجيل 2469 إصابة جديدة و68 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء - أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 372 ألفًا و190 حالة وتعافى منها 344 ألفًا و974 حالة بينما توفى 6525 حالة، كما تتواجد بالمستشفيات 2383 حالة منها 361 حالة بالعناية المركزة.وأشارت إلى أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في النمسا العليا وبلغت 502 حالة، يليها النمسا السفلى 451 حالة، وفيينا 433 حالة وستيريا 382 حالة بينما جاءت أقل الإصابات في كارينثيا وبلغت 80 حالة.