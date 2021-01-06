باباجان يتهم النظام التركي بقتل التعليم





ومن جانبهم، نظم طلاب جامعة بوغازيتشي احتجاجًا على تعيين أردوغان وصيًا تابعًا له رئيسًا للجامعة، وطالبوا بانتخاب جميع العمداء، وهتفوا قائلين «لا نريد عمداء أوصياء من الحكومة»، و«الجامعات لنا»، «لا نريد أمناء على الجامعة»، «نريد جامعة حرة».



وفي حديث لقناة «خبر ترك» مع الإعلامي التركي فاتح أتايلي، شدد باباجان على ضرورة استقلالية الجامعة، مضيفًا: "أنت تقتل التعليم عندما تنظر إليه من منظور أيديولوجي. لا بد من التعامل هنا بطريقة تقنية. ويجب أن تتحول جامعاتنا إلى مؤسسات تعليمية مدى الحياة".

قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم "ديفا"، علي باباجان، إن النظام التركي بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، بالعمل على «قتل التعليم في تركيا»، وذلك في معرض احتجاجه على تعيين وصي من نواب حزب العدالة والتنمية على جامعة بوغازيتشي.كان أردوغان قرر تعيين عضو حزبه "العدالة والتنمية"، مليح بولو، رئيسًا للجامعة، ليؤكد أن لا صوت يعلو فوق صوت أردوغان، وأن وعوده بإصلاح تركيا ليست إلا محاولات لاستقطاب الأصوات الانتخابية.