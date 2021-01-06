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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 6 سيدات فى انقلاب «توك توك» ببنى سويف

الأربعاء 06/يناير/2021 - 04:25 م
انقلاب توك توك»
انقلاب توك توك»
بنى سويف - محمد حفيظ
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أصيبت 6 سيدات في حادث سير وقع اليوم الأربعاء، إثر انقلاب "توك توك" أمام مساكن قرية النويرة، بطريق "إهناسيا - بني سويف".

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث سير، إثر انقلاب "توك توك" بطريق "إهناسيا بني سويف" ونتج عنه 6 مصابين جميعهم سيدات وفتايات.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه إصابة كل من: "أم هاشم.و.م"، 55 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، و"صابرين.ه.ح"، 45 سنة، مصابة بكدمات بالظهر، و"سعاد.ص.ع"، 45 سنة، مصابة بسحجات بالجسم، و"نرمين.م.ع"، 27 سنة، مصابة بكدمات بالذراع اليسرى، و"سارة.ع.ح"، 16 سنة، مصابة بجروح وسحجات بالجسم، و"شروق.س.و"، 15 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع اليمنى، وجميعهم يقيمون قرية بليفيا مركز بني سويف.

ووجه الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي، الدكتور محمد جمال نائب مدير المستشفى بسرعة إسعاف المصابات على الفور، حيث تم إجراء الإسعافات الأولية لهن وخضعن للفحوصات الطبية والمعملية اللأزمة.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانوينة والإدارية بشأن الواقعة.

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