بدء المرحلة الثانية من الفاتورة الإلكترونية منتصف فبراير المقبل

تبدأ وزارة المالية في المرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الالكترونية، منتصف شهر فبراير المقبل لـ 350 شركة ثم المرحلة الثالثة في مايو 2021، ويأتي ذلك استكمالا لجهود وزارة المالية الرامية إلى تعظيم موارد الدولة وتحسين اليات التحصيل الضريبي.وتعد مصر من الدول الرائدة في الوطن العربي في تطبيق منظومة الفاتورة الالكترونية كأحد مشروعات التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030، كما أنها تعد خطوة أساسية لتطوير المنظومة الضريبية، مما يسهم في استفياء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذي يساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية.