تعرف على أعياد المسيحيين وتواريخها 2021

أعياد المسيحيين وتواريخها 2021

وفي السطور التالية يرصد "الدستور" أعياد المسيحيين وتواريخها 2021:

-عيد الميلاد المجيد: الخميس 7 يناير 2021.

- عيد الغطاس: الثلاثاء 19 يناير 2021.

- عرس قانا الجليل: الخميس 21 يناير 2021.

- دخول السيد المسيح الهيكل: الاثنين 15 فبراير 2021.

- بدء صوم يونان: الاثنين 22 فبراير 2021.

- فصح يونان: الخميس 25 فبراير 2021.

- أول الصوم الكبير (بدء الصوم الأربعيني المقدس ): الإثنين 8 مارس 2021.

-عيد ظهور الصليب المقدس: الجمعة 19 مارس 2021.

- عيد البشارة المجيد: الأربعاء 7 أبريل 2021.

-ختام الصوم الأربعيني المقدس: الجمعة 23 ابريل 2021.

-سبت لعازر: السبت 24 ابريل 2021.

-أحد الشعانين: الأحد 25 إبريل 2021.

-خميس العهد: الخميس 29 إبريل 2021.

-الجمعة العظيمة: الجمعة 30 إبريل 2021.

-سبت الفرح: السبت 1 مايو 2021.

-عيد القيامة المجيد: الأحد 2 مايو 2021.

-شم النسيم: الاثنين 3 مايو 2021.

- أحد توما: الأحد 9 مايو 2021.

-دخول السيد المسيح مصر: الاثنين 1 يونيو 2021.

-عيد الصعود: الخميس 10 يونيو 2021.

-عيد العنصرة: الأحد 20 يونيو 2021.

-أول صوم الرسل: الاثنين 21 يونيو 2021.

-عيد القديسين بطرس وبولس: الاثنين 12 يوليو 2021.

-أول صوم السيدة العذراء: السبت 7 أغسطس 2021.

-عيد التجلي: الخميس 19 أغسطس 2021.

-صعود جسد السيدة العذراء: الاحد 22 أغسطس 2021.

-النيروز – رأس السنة القبطية: السبت 11 سبتمبر.

-تذكار ظهور الصليب المقدس: الاثنين 27 سبتمبر 2021.

-بدء الصوم الميلادي: الخميس 25 نوفمبر 2021.







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يبحث عنها الكثير من المستخدمين على محركات البحث المختلفة، إذ يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ مساء اليوم، قداس عيد الميلاد المجيد 2021 بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون مقتصرًا على عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وعلى رأسهم الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس أسقف كنائس مصر القديمة والأنبا إكليمنضس أسقف ألماظة إلى جانب عدد محدود من شمامسة الكنيسة دون حضور شعبي وذلك كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.ومن المقرر أن يتم نقل القداس على القنوات الفضائية المسيحية والتلفزيون المصري مباشرة؛ ليشاركه الأقباط حضور قداس عيد الميلاد المجيد 2021 من المنزل للمرة الثانية حيث تسببت الموجة الأولى في أبريل الماضي من إلغاء احتفالات عيد القيامة المجيد.