الغيوم والضباب يسيطران على سماء الإسكندرية (صور)

سيطرت الغيوم والشبورة المائية على محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حيث شهد كورنيش المدينة الساحلية غيوم كثيفة وضباب، ما تسبب في تغير لون مياه البحر.كما شهدت عروس البحر الأبيض، طقس مستقر، بالتزامن مع "نوة الميلاد" المقرر أن تضرب المحافظة اليوم وغدًا، ما جعل أهالي المحافظة يخرجون للتنزه بالأماكن العامة وطريق الكورنيش.ومن جهتها، أهابت محافظة الإسكندرية، بالمواطنين توخي الحذر واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى حد الضباب عليىبعض المناطق.وأشار بيان صادر من المحافظة، أنه بناءً على التوقعات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض البلاد اعتبارا من اليوم الأثنين 4 يناير وحتى الأربعاء 6 يناير إلى شبورة مائية كثيفة صباحا تصل إلى حد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والتي تقل معها الرؤية الأفقية لأقل من 500 متر.