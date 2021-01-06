وفاة شاب موظف ببنك مصر بكورونا في المنوفية

سادت حالة من الحزن بين أهالي مركز أشمون التابعة لمحافظة المنوفية إثر وفاة محاسب هاني فكري البكل، الموظف ببنك مصر فرع أشمون متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.وصرح مصدر ببنك مصر، أن المتوفى تم عزله منزليا من 28 ديسمبر الماضي فور شعوره بالأعراض والتأكد من إصابته بالفيروس، حتى توفاه الله صباح اليوم عن عمر يناهز 35 عاما.وأكد" المصدر" أن المتوفى كان يتمتع بالسيرة الطيبة وحسن الخلق بين أصدقائه، كما سيطرة حالة من الحزن على أصدقائه والذين نعوه على مواقع التواصل اجتماعي "فيسبوك".وعلى صعيد متصل أكد محافظ المنوفية المتابعة اليومية لغرفة عمليات كورونا بديوان عام المحافظة والمتابعة الدورية لمنصة الأكسجين الإليكترونية والتشديد آت على تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحماية من فيروس كورونا المستجد.