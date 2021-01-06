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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا توفر 130 مليون جرعة لقاح كورونا لمواطنيها

الأربعاء 06/يناير/2021 - 02:36 م
ينس شبان
ينس شبان
وكالات
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قال وزير الصحة الألماني ينس شبان اليوم الأربعاء إن ألمانيا ستتسلم أكثر من 130 مليون جرعة لقاح مضاد لكوفيد-19 وهي كمية تكفي الجميع، مضيفا أن يتوقع وصول أولى شحنات لقاح شركة مودرنا الأسبوع المقبل.

وواجه شبان انتقادات، بعضها من حلفاء سياسيين محافظين من حزبه، بأن ألمانيا لم تشتر لقاحات كافية وبأنها تتحرك ببطء شديد لتكثيف حملتها الوطنية للتطعيم.

وتجتمع هيئة الدواء الأوروبية اليوم الأربعاء لاتخاذ قرار بخصوص الموافقة على استخدام لقاح شركة مودرنا بعد فشلها في التوصل لقرار بشأنه مطلع الأسبوع.

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