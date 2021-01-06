حملة مكبرة على أسواق مدينة الأقصر

في إطار تكثيف جهود شرطة المرافق بمحافظة الأقصر لتحقيق الانضباط بالشوارع، تم اليوم الأربعاء تنفيذ حملة مكبرة بقيادة العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، والمقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالأقصر، والنقيب الشاذلي صابر بمناطق سوق الصنايع والمدينة والتلفزيون والمنشية وشرق السكة وموقف أرمنت.وأسفرت الحملة عن تحرير 152 محضرا تضمنت 33 محضر إشغالات، 12 محضر باعة جائلين، 14 محضر نظافة عامة، 4 محاضر لمقاهي ضبط بها 17 نرجيلة (شيشة)، 19 محضر مضبوطات متنوعة، 67 محضر إزالات إدارية، 3 محاضر منشآت دون ترخيص.وجاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء عصام يس مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهى والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.