على طريقة المسحراتي وساعي البريد.. هكذا وصلت هدية العيد للأطفال

هدية العيد قد تكون كوفية في كنيسة، وكوبا في كنيسة أخرى أو "جرابات موبايل" أو لعبة، فالأمر يختلف بين سنة وأخرى وكنيسة وأخرى وينتظرها الأطفال بشوق كبير جدا، وقد يحلمون بها منذ الأسبوع السابق للعيد.وحاورت "الدستور" بعض الخدام الذين نجحوا في توصيل هدايا الأطفال، مع الالتزام الكامل بإجراءات الدولة والكنيسة بعدم التلامس واللقاءات والتجمعات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.باصون باخوم، هكذا يلقبه الأطفال، ارتدي بابا نويل، وجاب أرجاء المنطقة التي يقوم بالإشراف على الخدمة فيها، مساء امس، في شكل أشبه بالمسحراتي، ونادي على المخدوم باسمه لينزل والديه "السبت" ليضع فيه الهدية التي يخرجها من "الشوال الأحمر"، في منظر جعل الطفل في غاية السعادة، وأوضح ان الهدية كانت عبارة عن لعبة أطفال.من جهته قال عزيز نصر، الخادم بالمرحلة الإعدادية، في أحد كنائس جنوب القاهرة، أنهم جمعوا كافة عناوين المخدومين الذين يقومون بخدمتهم، وأرسلوا الهدايا الخاصة بالمخدومين عبر خدمات البريد السريع، في إشارة إلى أن كيس الهدايا سيتكون من كوفية وشكولاته و20 جنيهًا كعيدية، في إشارة إلى أنهم يتوقعون الفرحة التي ستصيب المخدومين حين يقرع ساعي البريد على أبوابهم، ويطلبهم بالاسم ويسملهم الطرود المهداة اليهم من الكنيسة، في إشارة إلى أن الهدية سيرفق معها خطاب من الكنيسة موقع عليه من الكاهن الخدام.فيما أشارت تاسوني حنان، الخادمة بالمرحلة الابتدائية بمحافظة المنيا، في تصريحات لـ«الدستور»، إلى أنهم اتفقوا مع أهالي المخدومين هاتفيا، بأن يقوم أحد الخادم بحمل الهدية إلى باب المنزل، وقرع الجرس في توقيت يتم الاتفاق عليه، ويجري ليقم الأهل بعد ذلك بفتح الباب ليجدون الهدية ومكتوب عليها إهداء من الكنيسة وبابا نويل، لأن هذا هو الأسلوب الذي كان يتبعه بابا نويل الحقيقي وهو القديس نيكولاوس، أسقف كنيسة مورا، ولفت إلى أن الهدية عبارة أيس كاب وزجاجة عصير و10 قطع من الحلوى.