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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

كنائس البحر الأحمر تقيم قداسين لعيد الميلاد حفاظًا على إجراءات الوقاية

الأربعاء 06/يناير/2021 - 02:32 م
كنائس البحر الأحمر
كنائس البحر الأحمر
علي عواد
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أعلنت كنائس البحر الأحمر، اليوم، إقامة قداسين في احتفالات عيد الميلاد المجيد، مساء اليوم، لأول مرة هذا العام لمواجهة فيروس كورونا مع التشديد على الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتباعد الاجتماعي ومنع استقبال المهنئين لأول مرة هذا العام، وذلك تطبيقا للإجراءات الوقائية طبقا لتعليمات وزارة الصحة منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد القمص مينا عزيز، مسئول العلاقات العامة للكنائس الأرثوذكسية بالبحر الأحمر، في بيان له، إلى إقامة قداس ين للاحتفال بأعياد الميلاد المجيد، وذلك منعا للتكدس وحفاظا على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة على أن يبدأ القداس الأول في الساعة الخامسة مساء اليوم، والقداس الثاني في الثامنة مساء.

وأضاف أنه سيتم تطهير وتعقيم الكنيسة بين القداسين، وسيتم السماح لنسبة 25% فقط من الحضور المسموح به، والتشديد على ارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة على البوابات الإلكترونية، ومنع دخول أي مواطن بدون الكمامة وتعقيم وتطهير الأيدي، وتطبيق التباعد الاجتماعي، والمسافات البينية بين كل مواطن وآخر من متر إلى مترين مع ترك مقعد من مقاعد الجلوس.

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