تحدثوا لـ «الدستور».. مواطنون يوضحون كيفية اختيارهم لحضور قداس العيد

قرر مجمع مطارنة واساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، المعروف بالمجمع المقدس، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مشاركة 20 فردًا فقط، بالحضور في قداس العيد، وذلك نظرا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الكنيسة والدولة لمحاربة فيروس كورونا المستجد.وحاورت "الدستور" بعض الأفراد الذين وجهت لهم الدعوة لحضور ذلك القداس لمعرفة المعايير التي تم اختيارهم وفقا لهم، وقال أندرو أنيس من كنائس شمال الجيزة، انه سيشارك بالحضور في قداس العيد الذي سوف تنظمه كنيسته مساء اليوم، بناء على دعوة وجهت له من مرتل الكنيسة.وأشار أنيس إلى أنه تم توجيه الدعوة له بصفته شماسا يحمل الرتبة الثالثة، بين رتب الشماسية الخمس وهي رتبة الايبودياكون نظرا لأنه لايوجد في كنيسته رتبة الاشذياكون او رتبة الدياكون.فيما قال تادرس يوسف من جنوب القاهرة، لـ"الدستور" أن الكنيسة نبهت على المشاركين بقداس العيد الحضور في تمام الساعة السادسة مساء، مع التأكيد على أن أبواب الكنيسة ستغلق في تمام السادسة والنصف ولن يسمح بمرور أي فرد عقب ذلك الموعد، بالضافة الى عدم السماح لاي فرد بالدخول بدون كمامة.ب. عجيب، من أسيوط، قال لـ "الدستور" انه تم توزيع شمامسة الكنيسة الأكثر التزما على الكنائس الثلاث الموجودين بالكنيسة، فالكنيسة تضم كنيسة كبيرة وكنيستين صغيرتين، ليتم عمل 3 قداسات على الثلاث كنائس حتى يخف الضغط بحيث يشارك في الكنيسة الواحدة 20 شخصًا.