رئيس أذربيجان: «شوشا» عاصمة للثقافة.. ويجب البدء في إعمارها

أعلن الرئيس الأذريبجاني، إلهام علييف، عن اختيار مدينة شوشا عاصمة للثقافة.وقال علييف، خلال الاتصال المرئي مع أنار كريموف بمناسبة تعيينه وزيرًا للثقافة: "تستحق مدينة شوشا ذلك، وأعتقد أنه لا يمكن اعتبارها العاصمة الثقافية لأذربيجان فحسب، بل للمنطقة بأكملها".وأضاف: "العمل قد بدأ بالفعل في إعمار شوشا. يجب تفتيش المساكن والمواقع التاريخية، ويجب حساب الأضرار بدقة، ويجب أن نبدأ في إعمار شوشا".وأوضح: "يجب استعادة المظهر الأصلي والصورة التاريخية لشوشا دون إضاعة الوقت، لكن في الوقت نفسه دون إسراع"، مؤكدًا أن المساجد في شوشا يجب ترميمها وإعادة مظهرها الأصلي إليها".