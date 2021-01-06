رئيس أذربيجان: «شوشا» عاصمة للثقافة.. ويجب البدء في إعمارها
الأربعاء 06/يناير/2021 - 02:25 م
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أعلن الرئيس الأذريبجاني، إلهام علييف، عن اختيار مدينة شوشا عاصمة للثقافة.
وقال علييف، خلال الاتصال المرئي مع أنار كريموف بمناسبة تعيينه وزيرًا للثقافة: "تستحق مدينة شوشا ذلك، وأعتقد أنه لا يمكن اعتبارها العاصمة الثقافية لأذربيجان فحسب، بل للمنطقة بأكملها".
وأضاف: "العمل قد بدأ بالفعل في إعمار شوشا. يجب تفتيش المساكن والمواقع التاريخية، ويجب حساب الأضرار بدقة، ويجب أن نبدأ في إعمار شوشا".
وأوضح: "يجب استعادة المظهر الأصلي والصورة التاريخية لشوشا دون إضاعة الوقت، لكن في الوقت نفسه دون إسراع"، مؤكدًا أن المساجد في شوشا يجب ترميمها وإعادة مظهرها الأصلي إليها".
وقال علييف، خلال الاتصال المرئي مع أنار كريموف بمناسبة تعيينه وزيرًا للثقافة: "تستحق مدينة شوشا ذلك، وأعتقد أنه لا يمكن اعتبارها العاصمة الثقافية لأذربيجان فحسب، بل للمنطقة بأكملها".
وأضاف: "العمل قد بدأ بالفعل في إعمار شوشا. يجب تفتيش المساكن والمواقع التاريخية، ويجب حساب الأضرار بدقة، ويجب أن نبدأ في إعمار شوشا".
وأوضح: "يجب استعادة المظهر الأصلي والصورة التاريخية لشوشا دون إضاعة الوقت، لكن في الوقت نفسه دون إسراع"، مؤكدًا أن المساجد في شوشا يجب ترميمها وإعادة مظهرها الأصلي إليها".