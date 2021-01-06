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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

هيئة قناة السويس تكشف حقيقة الإعلان عن وظائف جديدة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 02:25 م
هيئة قناة السويس
هيئة قناة السويس
مصطفى دياب
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حذرت هيئة قناة السويس، المواطنين من التعامل مع صفحات التواصل الاجتماعي التي تنشر أخبار وإعلانات مزيفة، عن وجود وظائف متاحة بالهيئة.

وناشدت الهيئة، في بيان لها اليوم الأربعاء، المواطنين بعدم الالتفات للأخبار والإعلانات المزيفة المنشورة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الإعلان عن أية وظائف جديدة بالهيئة يتم عبر الطرق الرسمية المقررة قانونًا للإعلان عن الوظائف الحكومية، وكذلك من خلال الموقع الرسمي www.suezcanal.gov.eg مع بيان كافة تفاصيل الإعلان من التخصصات المُعلن عنها وشروط وخطوات التقديم.

وأهابت الهيئة بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الانسياق وراء بعض الصفحات مجهولة المصدر على شبكة الإنترنت، والتي تزعم بوجود فرص عمل لعدد من التخصصات بالهيئة، مع التنويه على ضرورة توخي الحذر منعًا لسرقة البيانات الشخصية.

وتشدد الهيئة على أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة عبر الجهات المعنية ضد هذه الصفحات، وذلك حرصًا من على عدم الزج بها وانتحال اسمها وما يترتب عن ذلك من إلحاق الضرر بها والمساس بمكانتها الاقتصادية في الأوساط المحلية والدولية.


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