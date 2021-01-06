خروج محطة كهرباء بالحسكة عن الخدمة جراء قصف الاحتلال التركي

قصفت القوات التركية ومرتزقتها من الإرهابيين محطة كهرباء تل تمر شمال غرب الحسكة، ما أدى إلى خروجها من الخدمة.وصرح مدير عام كهرباء الحسكة المهندس أنور عكلة، أن القوات التركي اعتدت صباح اليوم بقذائف الهاون على محيط ناحية تل تمر حيث سقطت عدة قذائف في محطة كهرباء تل تمر 2 كم شمال تل تمر جانب مجمع المباقر ما أدى إلى خروجها من الخدمة.وأوضح عكلة أن الورشات التابعة للشركة دخلت إلى المحطة وكشفت عن الأضرار التي انحصرت في قطع الخطوط المغذية لزركان وتل تمر وإحداث ضرر في السور الخارجي للمحطة، مشيرا إلى أن العمل جار حاليا لإصلاح الأضرار تمهيدا لإعادة المحطة للخدمة، وفقا لوكالة سانا السورية.