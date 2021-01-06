ضبط متهمين بـ«التنمر» على المواطنين في إمبابة

تداول رواد التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو عبر "فيس بوك" و"تك توك"، يُظهر فيه شخص يتنمر على المواطنين ويضايقهم ويسخر منهم، في شارع الوحدة بدائرة قسم شرطة إمبابة.وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد الشخص المشار إليه، ومقيم بدائرة قسم شرطة الوراق وله شقيق توأم، حيث قاما بتصوير مقاطع الفيديو المشار إليها فيما بينهما بالتبادل، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما عدد 2 هاتف محمول يحويان مقاطع الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة بقصد التربح من تلك المواقع، وتم اتخاذ الإجراءات القانوينة حياليهما.