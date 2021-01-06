«الفنون التشكيلية» تطرح معرض عايدة خليل للمشاهدة إلكترونيا

أعلن قطاع الفنون التشكيلية عن طرح معرض الفنانة عايدة خليل للمشاهدة البانورامية إلكترونيا، وذلك في إطار مبادرة وزارة الثقافة (خليك في البيت الثقافة بين ايديك) للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.و معرض الفنانة عايدة خليل الذي أقيم في الفترة من 08052013 الى الفترة 19052013، بمركز سعد زغلول الثقافي ويمكن متابعته الآن عبر المنصة الإلكترونية لقطاع الفنون التشكيلية.و الفنانة عايدة خليل قال عنها الفنان التشكيلي الكبير عز الدين نجيب، أنها تملك الفنانة عايدة خليل فرشاة بالغة الحساسية، استطاعت بواسطتها خلق عالم من الرؤى البصرية والتعبيرية، بأقل قدر من اللمسات والألوان، لكنه غنى بالخيالات والمشاعر الإنسانية، وأنها أقرب الى العزف المنفرد بآلة الكمان، فهي لا تميل الى حشد المجاميع والتفاصيل والخطوط المتقاطعة والمتصارعة.