وزير التموين يفتتح المرحلة الثانية من مصنع اليوت في بورسعيد

افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، المرحلة الثانية من مصنع الشركة البورسعيدية للصناعات الغذائية لإنتاج وتعبئة الزيوت، والتي تختص بمرحلة استخلاص الزيت الخام بطاقة إنتاجية 1000 طن في اليوم.وتفقد وزير التموين، مصنع شركة بورسعيد للتصنيع الغذائي ومنتجات الألبان، وخطوط الإنتاج وحجمه بالمصنعين، وما يجري ضخه للسوق المحلي، وخطط التطوير المستقبلية.