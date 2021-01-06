الحزب الحاكم في تركيا يُقاضي معارضيه في 81 مدينة

أقام حزب العدالة والتنمية، الحزب الحاكم في تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان، دعاوى قضائية في 81 محافظة تركية، ضد رئيس الأركان السابق، إلكر باشبوغ، والنائب السابق بحزب الشعب الجمهوري، فكري سغلار، والصحفي جان أتاكلي.يأتى قرار الحزب الحاكم بعدما دعا أتاكلي وإلكر وسغلار، مؤخرًا؛ لتنظيم احتجاجات شعبية، ضد أردوغان، قبيل الانتخابات المقبلة، متوقعًا أن أردوغان لن يسلم السلطة، ولن يمرر عملية الانتخابات الرئاسية، وفقا لموقع "جمهوريت" التركي.من جانبه، قال رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، في بيان "لن يسمح بتواجد تلك الوجوه الفاشية".