وزيرة الهجرة: ميلاد المسيح يبعث فرح ورجاء وسلام داخلي لقلوبنا

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن بهجة عيد الميلاد تظل فى قلوب الناس المستعدة لاستقباله، المؤمنة بأن ربنا موجود حتى في عز القلق والخوف والارتباك وحتى في عز الحزن، المطمئنة أن كل ما يعمل يعمل للخير للذين يحبون الله.وأضافت "مكرم"، في منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ميلاد السيد المسيح يبعث فرح ورجاء وسلام داخلي لقلوبناكل سنة ومصر طيبة وفرحانة وآمنة".ويحتفل الأقباط الأرثوذكس،بـعيد الميلاد المجيد، يوم الخميس الموافق 7 يناير المقبل، وتختلف الاحتفالات هذا العام عن الأعوام السابقة، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، حيث اتخذتها الكنيسة إجراءات احترازية للوقاية من انتشار العدوى، أعلنت الكنائس عن غلق أبوابها يوم العيد.