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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قطر تسجل 209 إصابات جديدة بكورونا و126 حالة شفاء

الأربعاء 06/يناير/2021 - 02:24 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأربعاء، تسجيل 209 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من بينها 167 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و42 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 144644 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 10082 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1266662 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 2634 حالة.

وحسب البيان، بلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 245 حالة حتى الآن، فيما سجلت 126 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 142182 حالة.

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