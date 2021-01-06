«التموين» تشكل لجنة لفحص الأرز المورد من القطاع الخاص

كشف رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، أن هناك لجنة مشكلة لفحص عمليات التوريد للأرز المحلي تضم 5 أعضاء من وزارة التموين والتجارة الداخلية وعضو معتمد من هيئة السلع التموينية ومباحث التموين وأمين مخزن بشركة تجارة الجملة وصاحب البضاعة أو مندوب عنه للتأكد من المواصفات القياسية والجودة ونسب الكسر لا تزيد عن 5%، وبعد ذلك يتم الحصول الشركة فاتورة بحجم الكمية الموردة والقيمة النقدية ليتم صرف مستحقات شركات مضارب الأرز خلال 15 يوما من خلال الدورة المستندية.وقال في تصريح خاص لـ«الدستور» إن هناك استقرارا في أسعار الأرز الأبيض الرفيع والعريض في الأسواق المحلية لتتراوح ما بين 5 آلاف جنيه إلى 6 آلاف جنيه للأرز الرفيع و6 آلاف إلى 7 آلاف جنيه للطن العريض وسعر الشعير تتراوح ما بين 3500 جنيه إلى 3600 جنيه للطن الرفيع والأرز الشعير العريض يصل نحو 3700 جنيه إلى 3800 جنيه.