«تعليم بورسعيد» يوجه بتفعيل قرار حماية العاملين من تداعيات كورونا

وجه نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، بالتفعيل الفوري لقرارات رئاسة مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 وتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والخاصة بحماية العاملين من تداعيات فيروس كورونا المستجد.جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده اليوم بمقر ديوان المديرية، واستهدف مديري العموم، وقيادات المديرية، ومديري الإدارات التعليمية والنوعية والمراحل التعليمية بمقر ديوان المديرية.كما شدد وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، بعدم التهاون في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الطبية داخل المؤسسات التعليمية والمدارس، واستمرار عملية التعقيم وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.