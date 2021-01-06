مصممة أزياء توضح موضة شتاء 2021 لسواريه الأطفال

تحرص الكثير من الأمهات على اختيار أحدث موضة لفساتين سواريه الأطفال، خاصة بعد أن بدأت موضة أن ترتدي البنات الصغيرات فستانا أبيض مثل العروسة، ويظهر كل يوم جديد في عالم ملابس السواريه للأطفال.وقالت مصممة أزياء الأطفال رانيا الجمال، عن أحدث صيحات موضة سورايه الأطفال التي تتناسب مع شتاء 2021، الخطوط العريضة فيها هي نفسها التي تميز الفساتين السواريه الخاصة بالكبار، ولكن مع وجود مجموعة من الاختلافات حتى تكون مناسبة للأطفال.وأضافت أن نفس القصات ونوعية الأقمشة المستخدمة بها تتماثل تمامًا، فيتم استخدام أقمشة الشيفون، والساتان، والدانتيل، والحرير.وتابعت " رانيا": "أما بالنسبة لقصات فساتين سواريه البنات، فبإمكانكِ اختيار الموديل الذي يناسب طفلتك، فهو بشكل كبير يكون منفوشًا من الأسفل، إما بستايل الطبقات، أو بالستايل القصير من الأمام والطويل من الخلف، أو بالكشاكش المختلفة القصات والأشكال".كما أن ألوان فساتين السهرة الخاصة بالبنات، تتمثل في الأصفر، والوردي، والأزرق، والأبيض والأخضر.