البابا ثيؤدوروس يرأس احتفالات الروم الأرثوذكس بـ«الغطاس»

تحتفل كنيسة الروم الأرثوذكس، اليوم الأربعاء، بليلة عيد الغطاس المجيد، وهو أحد الأعياد الكبرى وفقًا لطقوس وعقيدة المسيحيين في مصر.ويترأس البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الاسكندرية وسائر إفريقيا، القداس الإلهي، بحضور نسبة تسمح بحضور فردًا واحدًا فقط بالمقعد "الدكة".وعلى صعيد آخر، يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم، احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بقداس عيد الميلاد المجيد، وذلك بكنيسة دير القديس العظيم الأنبا بيشوي العامر للرهبان الأقباط الأرثوذكس بوادي النطرون.