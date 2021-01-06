العراق يسجل 839 إصابة جديدة و9 وفيات بكورونا
الأربعاء 06/يناير/2021 - 02:13 م
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية عن تسجيل 839 إصابة جديدة و9 وفيات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الأربعاء- أنه تم تسجيل 1889 حالة شفاء، فضلًا عن استمرار انخفاض عدد الإصابات في العراق.
وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الأربعاء- أنه تم تسجيل 1889 حالة شفاء، فضلًا عن استمرار انخفاض عدد الإصابات في العراق.