العراق يسجل 839 إصابة جديدة و9 وفيات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية عن تسجيل 839 إصابة جديدة و9 وفيات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الأربعاء- أنه تم تسجيل 1889 حالة شفاء، فضلًا عن استمرار انخفاض عدد الإصابات في العراق.