«التموين» تكشف تفاصيل توريد الأرز من مضارب القطاع الخاص

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام شركات مضارب القطاع الخاص في توريد الأرز التمويني لمخازن شركتي تجارة الجملة العامة والمصرية منذ بداية الشهر الجاري، لتصل إلى 30% من حجم الكميات خلال الأسبوع الأول من شهر يناير، لتوفير احتياجات البطاقات التموينية حسب تنفيذ ممارسة التوريد التي تم ترسيتها على تلك المضارب.وأضافت الوزارة، في تقرير حكومي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن الوزارة تقوم بتوفير 32 ألف طن أرز محلي شهريا على البطاقات التموينية، لجمع رصيد احتياطي استراتيجي يكفي 11 شهرا وفقا لمعدلات توريد الأرز الشهرية.في السياق، قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن عمليات التوريد تعمل بشكل منتظم لمخازن شركة تجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.وأضاف شحاتة، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن متوسط التوريد للشركة من المضارب شهريا يصل لنحو 1500 طن أرز أبيض، لتوزيعها على البطاقات التموينية وتعزيز أرصدتها الاحتياطية لتكفي الاحتياجات المحلية، لافتا إلى أن كل شركة لديها حاليا بتوفير الأرز المحلي بما يزيد عن نسبة 50%.