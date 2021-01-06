رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يثمن دعم الحكومة لأهالي النوبة المتضررين بدفع مستحقاتهم

الأربعاء 06/يناير/2021 - 02:10 م
النائب محمد المسعود
النائب محمد المسعود
عائشة حسن
طباعة
أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بمواصلة الحكومة المصرية جهودها في تعويض أهالينا في النوبة واستكمال دفع مستحقاتهم، بعد قرارها اليوم بفتح باب المرحلة الثانية لصرف تعويضات المتضررين 17 يناير الجاري.

وثمن المسعود حرص الحكومة على الوفاء بالوعد، وتلبية نداءات النوبيين وتعويض ممّن أضيروا من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي ولم يتم تعويضهم.

وأشار عضو البرلمان المصري إلى أن أسوان العريقة تُعد عاصمة الاقتصاد والثقافة الإفريقية وقبلة السياحة ومهد الحضارة، والتي تستحوذ على مكانة خاصة في قلب كل مصري، فدائما ما نتوق إلى زيارتها ولقاء أهلها والتمتع بأجوائها.

وأصدرت الحكومة اليوم، قرارا بصرف التعويضات لمتضرري النوبة، بعد حصر المستحقين للتعويض، وبلغ عددهم 11500، تقدم منهم فى المرحلة الأولى 6171، واستوفى 2531 منهم مستنداتهم، ومنهم من تسلم عقود تملك وحدات سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي، فضلًا عن تسليم مبالغ نقدية بدلًا عن وحدات سكنية بمقدار (225000) جنيه لكل مستحق، وتسليم عقود تملك أراض قابلة للزراعة بمنطقتيْ وادي الأمل وخور قندي، وتسليم مبالغ نقدية بدلًا من أراض قابلة للزراعة بقيمة (25000) عن كل فدان.

موضوعات متعلقة

تأكيدا لـ«الدستور».. «البترول» تعلن أسعار البنزين الجديدة رسميا

اليوم.. إطلاق مبادرة الرئيس لمتابعة حالات العزل المنزلى من مصابى «كورونا»

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

موعد صرف معاشات نقابة المعلمين يناير 2021

الصور

image description

جامعة أسيوط توقع بروتوكول تعاون للحد من ظاهرة حرق بقايا الذرة

image description

مستشفى القلب بأسيوط يستقبل 12 ألفًا و330 حالة ويجرى 2933عملية جراحية

image description

محافظ أسيوط يستوقف شابين ويحيلهما للشرطة لعدم ارتداء الكمامة

image description

لمتابعة الموقف التنفيذى.. محافظ أسيوط يلتقى رئيس جهاز مدينة ناصر

image description

ضبط مطاحن يستخدم علامات تجارية مقلدة في أسيوط

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل ابنة نهى العمروسى بقضية «فتاة الفيرمونت»

هيئة قناة السويس تكشف حقيقة الإعلان عن وظائف جديدة

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

تأكيدا لـ«الدستور».. «البترول» تعلن أسعار البنزين الجديدة رسميا

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

النمسا: توزيع لقاح «كورونا» الأسبوع المقبل

لقاح موديرنا يحصل على ضوء أخضر للاستخدام أوروبيا

رابط الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي

الإمارات تعلن عودة الرحلات السياحية والصحراوية بالشارقة

أيام زمان

حكاية الراقصة التى دفعت يوسف وهبى لإدمان الكوكايين والإفلاس

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

بشارة واكيم.. مسيحى حفظ القرآن وتمرد على أسرته من أجل الفن

منير مراد.. تسببت وفاة السادات في حضور شخصين فقط لجنازته

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
شهادة رئيس الطائفة الإنجيلية فى البابا كيرلس السادس
منى رجب
الرئيس وأبناؤنا.. ودور المرأة المصرية
ثروت الخرباوي
عبدالناصر وبريطانيا و«الإرهابية»
ماجد حبته
قمة النوايا الطيبة!
المزيد

الثقافة

رئيس أذربيجان: «شوشا» عاصمة للثقافة.. ويجب البدء في إعمارها

«أمكنـة تلـوّح للغريـب».. كتاب جديد لباسم فرات عن دار خطوط

«المصرية اللبنانية» تنشر مذكرات مصطفى الفقي «رحلة الزمان والمكان»

عواض: قصور الثقافة تصدر 108 عناوين من إصدارات النشر الإقليمي (خاص)