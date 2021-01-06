«القومي لحقوق الإنسان»: نقدر عمل النيابة الإدارية على تمكين المرأة

أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تقديره نهج هيئة النيابة الإدارية في تمكين المرأة في العمل القضائي وتوليها المناصب القيادية داخل هيئة النيابة الإدارية، وكذا تمكينها من تمثيل النيابة الإدارية أمام المحاكام التأديبية بمجلس الدولة؛ لمباشرة إجراءات الإتهام بالدعوى التأديبية، لما في ذلك من ترسيخ لمبدأ المساواة وتمكين المرأة في تولي منصه القضاء.وأوضح المجلس، فى بيان له اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي في ضوء متابعه المجلس القومي لحقوق الإنسان نحو ترسيخ دور المرأة في المجتمع بصفة عامـة، والعمل القضائي بصفه خاصة، ودعمها في تولي المناصب القيادية طبقا لمعيار الجدارة والكفاءة.