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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

الموبايل والإنترنت يعوضان الأطفال عن حفلات عيد الميلاد

الأربعاء 06/يناير/2021 - 02:08 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت
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ينتظر أطفال الكنيسة، يوم العيد، للدخول في عالم من المرح والمفاجئات تعمل على توفيره لهم خدمات مدارس التربية الكنسية، والمعروفة كذلك باسم مدارس الأحد.

وفي ظل أجواء الكورونا التي حرمت الأطفال من النزول للكنيسة في يوم العيد، لم ييأس بعذ الخدام، بل حاولوا جاهدين تدبير الأمور بشكل لا يكسر إجراءات الكنيسة والدولة الاحترازية.

قالت أنجيل عزت، المسؤولة عن خدمات ني انجيلوس، لـ«الدستور»، إن الخدمة اتفقت مع أهالي الأطفال على وضعها في غرفة زووم، ليقم الخدام على مدار ساعة بعمل اسكتش «أون لاين» مع الأطفال، وإلقاء الدرس والقصة التي كان الأطفال معتادين عليها في كل عام، حتى لا يحرمونهم من فرحة العيد.

وعلى صعيد اخر، هند برسوم من الإسكندرية خادمة بفئة إعدادي بنات، أشارت إلى أنها وزميلاتها الخادمات قمن بالاتصال التليفوني بالمخدومات وشرح الدرس لكل مخدومة على حدة؛ للتاكيد على ضرورة الاستفادة الروحية للمخدومات في ذلك السن الحرج من أجواء العيد.

وأكدت برسوم، أن الهدف الأساسي اللواتي أكدن عليه هو الاتضاع، حيث إن المسيح ولد في شكل متضع بمزود للبقر، الأمر الذي يجب عليه أن يدفع المؤمنين للاتضاع في تعاملاتهم مع بعضهم البعض.

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