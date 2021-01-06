تركيب بوابات حديدية بشارع صلاح سالم

أجرى اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، جولة بطريق صلاح سالم لمتابعة المرحلة الأولى من تطوير طريق المطار.وأثنى رئيس هيئة النظافة والتجميل على مستوى العمل من المشروعات والمركزية للتجميل.وبناء على تعليمات اللواء إيهاب الشرشابى رئيس الهيئة العامة للنظافة وتجميل القاهرة، قامت الورش الإنتاجية بتصنيع وتركيب بوابات بشارع صلاح سالم، تحت إشراف مهندس محمود عبدالعظيم ومشرف الأعمال محمد بيومي.كما تفقد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة أسطول سيارات ومعدات الهيئة الجديده في مجمع جراچات النزهة.