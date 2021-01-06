برلمانية: «سكن لكل المصريين» استكمال لمشروعات الدولة العظيمة

قالت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، إن البدأ في متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تستهدف البدأ في تمويل عدد كبير وضخم من الوحدات السكنية التي تناسب منخفضي الدخل وتوفير شقق للشباب.وقالت سلامة، إن مصر وبتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي في مشروع الإسكان الاجتماعي، نجحت في بناء قرابة مليون وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي والذي توزع على العديد من محافظات الجمهورية، موضحة أن مبادرة "سكن لكل المصريين" تأتي لاستكمال هذه المبادرات العظيمة من جانب الدولة.وأوضحت النائبة، أن المشروع يلبي كافة الاحتياجات سواء لمنخفضي الدخل أو فئات أعلى دخلا، مشيرة إلى أنه سبق أن تمت الموافقة على رفع سقف الدخل لمن يستفيد من هذه الوحدات حتى 10 آلاف جنيه للأعزب، و14 ألف جنيه للأسرة، لافتة إلى طرح نحو 125 ألف وحدة سكنية خلال الفترة الماضية تقدم لحجزها 300 ألف مواطن.وشددت عضو مجلس النواب على توجيهات الرئيس السيسي بإتاحة الوحدات السكنية للجميع طالما تنطبق عليهم الشروط، موضحة أن مشروع الإسكان الاجتماعي ومختلف المبادرات التي ظهرت من خلاله مثل "سكن لكل المصريين" قضت على أزمة مستعصية لطالما أقلقت الدولة المصرية، وكان حلم الشباب في عصور سابقة هو مجرد الحصول على شقة مناسبة لبدء مشوار الحياة.