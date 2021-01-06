المطارات المصرية تتحدى كورونا.. أرباح مقبولة و5 أشهر للعاملين

كشفت مصادر بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن صرف 5 أشهر أرباح للعاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها، عقب اعتماد الجمعية العمومية لارباح العالم المالي 2019-2020.وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الجميعات العمومية للشركات التابعة للقابضة للمطارات انعقدت خلال اليومين الماضيين بنادي "إيرو سبورت" لاعتماد المميزانية المالية للشركة وتحديد عدد شهور الأرباح المقرر صرفها للعاملين.وأشارت المصادر إلى أن الشركات التابعة للقابضة للمطارات والملاحة الجوية شهدت تحقيق أرباح مالية مقبولة في ظل انخفاض معدلات الشتغيل بمنظومة الطيران المدني المصري، نتيجة انتشار وتفشى فيروس كورونا بمختلف أنحاء العالم.