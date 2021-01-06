«الناتو» يُشيد بجهود الكويت لتعزيز الأمن والاستقرار بمنطقة الخليج

أشاد حلف شمال الأطلنطي "ناتو"، الیوم الأربعاء، بجھود دولة الكویت الھادفة لتعزیز الأمن والاستقرار والسلام بمنطقة الخلیج العربي، وذلك بعد نتائج قمة مجلس التعاون الخلیجي في دورتھا الـ41 التي انعقدت في مدینة العلا السعودیة أمس الثلاثاء.وقال مسؤول بالحلف في تصریح لوكالة الأنباء الكویتیة "كونا": "إننا نرحب بجھود دولة الكویت المستمرة لتعزیز الاستقرار بالمنطقة ومنھا نتائج قمة مجلس التعاون الخلیجي".وأضاف أن الحلف یعقد مشاورات منتظمة مع شركائه دول الخلیج العربي على جمیع المستویات، لافتًا إلى علاقات التعاون طویلة المدى بین الجانبین منھا مبادرة اسطنبول للتعاون التي انطلقت في یونیو عام 2004 بین الناتو والكویت والإمارات وقطر والبحرین.يأتي ذلك عقب إعلان المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر خلال القمة الخليجية، التي عقدت أمس الثلاثاء، في مدينة العلا السعودية، حيث تم الاتفاق على إنهاء الانقسام وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك.