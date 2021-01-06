«المصريين بالسعودية» يهنئ الأقباط والبابا تواضروس بعيد الميلاد

هنأ اتحاد عام المصريين في المملكة العربية السعودية، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وكل جموع الإخوة الأقباط في مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد.وقال عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد عام المصريين في السعودية، إن مصر تعد نموذجا استثنائيا في التعايش بين مسلميها ومسيحييها في وطن واحد إخوة متحابين، مشيدا بمواقف الأقباط الوطنية التي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أننا كمصريين أبناء وطن ودم واحد.وأكد حنفي، في بيان، أن عيد الميلاد المجيد ليس عيدا للأقباط فقط بل هو عيد لكل المصريين ومناسبة وطنية تكشف عن لحمتهم ووحدتهم أمام كل من أرادوا تدمير هذا الوطن في كثير من الأوقات.وقال نائب رئيس اتحاد عام المصريين في السعودية: "أدعو الله أن يعيد على جميع المصريين هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات".