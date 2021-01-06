هبوط اضطراري لطائرة بمطار القاهرة بدلا من برج العرب لانعدام الرؤية

هبطت طائرة ركاب قادمة من مدينة بني غازي بمطار القاهرة الدولي اضطراريا، بدلا من مطار برج العرب، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية بمطار برج العرب حيت أن الرؤية الأفقية 800 متر.وكان قائد الطائرة الليبية القادمة من مطار بني غازي إلى مطار برج العرب، قد تلقى إخطارا من برج المراقبة الجوية ببرج العرب بضرورة تحويل مسار الطائرة للهبوط بمطار القاهرة نظرا لصعوبة الرؤية بمهبط المطار، وذلك حرصا على سلامة الطائرة وحياة الركاب.وعلى الفور وافقت السلطات الملاحية بمطار القاهرة الدول لهبط الطائرة اضطراريا وتقديم كافة الخدمات الملاحية للطائرة والمسافرين، حيث تم استضافة الركاب بصالة الترانزيت تمهيدا لسفرهم الى مدينة برج العرب بالإسكندرية عبر الاتوبيسات.