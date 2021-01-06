«أمكنـة تلـوّح للغريـب».. كتاب جديد لباسم فرات عن دار خطوط

صدر حديثا عن دار "خطوط وظلال للنشر والتوزيع" كتاب "أمكنة تُلَـوّح للغريب" للكاتب باسم فرات، يعد الإصدار الجديد الكتاب السابع للكاتب في سلسلة كتبه في أدب الرحلات.الغلاف تصميم الفنان والشاعر محمد العامري، وسيكون حاضرًا في معرض البصرة الدولي للكتاب.يقول باسم فرات: "الكتاب سياحة في هواجسي في الأمكنة التي قادتني خطاي وهوسي بالشعر وسبر أغوار الأمكنة والثقافات إليها، ابتداءً من بوابة المنفى ودرسه الأول العاصمة الأردنية عَـمّان، التي قضيت فيها أربع سنوات و26 يومًا ثم شَرَّقْتُ وغَربتُ وجَنَّبْت (من جنوب) على امتداد ثماني وعشرين حَولًا، بعضها سنوات تغرف من الأسى والخيبات والمرارات وبعضها تَكاد تكون أعوامًا ملأى سنابلها بالمعرفة والاكتشافات والدهشة والاحتكاك المعرفي العميق، وولوج مناطق شعرية جديدة ما كان لي ولوجها لولا الترحال واللا استقرار، وحققت ما كنت أصبو له، ألا وهو كتابة قصيدة معرفية مرجعياتها ليست بطون الكتب والقراءات فقط بل التجربة الشخصية المغمسة بالمغامرات والتوق لحياة متفردة لا تستنسخ حياة الشعراء وتجاربهم وقراءاتهم".وللشاعر تسع مجموعات شعرية وستة كتب في أدب الرحلات وكتاب سيرة ذاتية وثلاثة كتب مختارات شعرية ومثلها بالإنجليزية وواحد بالإسبانية. ومن المؤمل صدور مجموعة شعرية جديدة بالإنجليزية (مترجمة).